صدمة و تخبط في شتى المستويات أحدثته الصواريخ اللبنانية لدى الصهاينة + فيديو

العالم – لبنان

وفي اتصال مباشر أشار الزميل خضر شاهین إلى حالة الصدمة التي يشهدها كيان الاحتلال جراء سقوط الصواريخ من لبنان، وقال: حتى في التصريحات أو بالمتابعة عبر وسائل الإعلام العبرية هناك صدمة لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي مما حصل، حيث كان غير متوقعاً أن يكون هناك إطلاق للصواريخ من لبنان باتجاه الشمال الفلسطيني المحتل واختيار مناطق حساسة في الغلاف الاستيطاني المحيط عبر الحدود المتاخمة شمال فلسطين للبنان، وحتى في التعامل سواء كان عبر الطواقم الطبية أو الإعلام أو عبر الأجهزة الأمنية من الشاباك والمخابرات.. الجميع لمس بأن هناك حالة من التخبط في التعامل مع إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة في الشمال و باتجاه مناطق ومستوطنات الشمال.

ولفت إلى انه حتى في الأخبار كان هناك تخبط، مبيناً: كانت الأخبار تتحدث عن 100 صاروخ وقذيفة أطلقت من الجنوب اللبناني نحو شمال فلسطين المحتلة باتجاه المستوطنات والمستعمرات والبؤر الاستيطانية، نزل 30 صاروخ وفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ولكن اعتقد بناء على حجم الدمار أنه كما تحدثت المصادر جرى تغيير بالرقم حتى يتم امتصاص حالة الغضب والغليان التي تنتاب الشارع داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ونوه قائلا: لكن الصمت الحاصل على المستوى السياسي والأمني هذا ينذر بأن يكون ربما هناك رد مفاجئ كما تحدثت المصادر الأمنية بأن من يقف وراء الصواريخ هي حركات المقاومة الفلسطينية، مستبعدة كل البعد أن يكون هناك حزب الله، لأنها تعلم جيدا المواجهة تكون أكبر باتجاه حزب الله، لذلك حتى على المستوى السياسي والأمني والإعلامي داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي لم يتم ذكر حزب الله وإدخالة في إطلاق الصواريخ لا من بعيد ولا قريب.. ليس حبا في حزب الله وإنما خوفا لأنها تريد أن تكون المواجهة باتجاه حزب الله وإنما حصر المواجهة والرد باتجاه الفصائل الفلسطينية سواء في جنوب لبنان او حتى في غزة.. ووفق المتابعين والمراقبين داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي فإن الرد سوف لن يكون باتجاه جنوب لبنان، حتى لا يكون هناك رد من حزب الله.

وفي جانب آخر أشار إلى أن المصادر الطبية تحدثت عن عدد من الإصابات و وصفتها ما بين المتوسطة والطفيفة، إلى جانب أن الأضرار المادية جراء سقوط الصواريخ من جنوب لبنان نحو شمال فلسطين المحتلة والتي كانت كبيرة وملموسة وفق ما شاهدناه سواء عبر الإعلام العبري أو ما تناقله المستوطنون عبر ومواقع التواصل الاجتماعي.

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