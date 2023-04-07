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صنعاء تعلن جهوزيتها لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى في موعدها

صنعاء تعلن جهوزيتها لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى في موعدها
الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس لجنة شؤون الأسرى اليمنية عبد القادر المرتضى جهوزية صنعاء لتنفيذ صفقة تبادل الأسرى في موعدها المحدد.

العالم - اليمن

وفي تدوينة عبر "تويتر" قال المرتضى إن "الصليب الأحمر لدينا استكمل زيارة الأسرى التابعين للطرف الآخر المشمولين بالاتفاق"، وأضاف: "وأصبحنا في جهوزية كاملة لتنفيذ الصفقة في موعدها المحدد".

وأعرب المرتضى عن أمله في أن يكون "الطرف الآخر بنفس الجهوزية".

وكان المرتضى أعلن أواخر الشهر الماضي أن صفقة الأسرى التي تم الاتفاق عليها مؤخرا في جنيف ستتم يومي الـ19 والـ20 من رمضان الجاري.

وأوضح أن الصفقة التي "تضم 706 من أسرى الجيش و181 من الطرف الآخر سينفذها الصليب الأحمر على ثلاث مراحل يتم فيها نقل الأسرى أولا ما بين صنعاء وعدن، وثانيا ما بين صنعاء والرياض، وثالثا ما بين صنعاء ومأرب".

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