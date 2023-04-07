الاحتلال يستهدف بعض المناطق في جنوب لبنان

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وأوضحت الزميلة مريم علي، انه وحسب الإذاعة الصهيونية فان القصف استهدف سهل القليلة الذي أطلقت منه الصواريخ من لبنان باتجاه كيان "الاحتلال"، ولا معلومات عن اصابات حتى الآن في القصف الصهيوني لجنوب لبنان، وحتى الان لا إصابات جراء الاعتداء الصهيوني على جنوبي مدينة صور بجنوب لبنان.

وأضافت، حسب التقارير الواردة فان العدوان الصهيوني الجوي على جنوب لبنان فجر اليوم الجمعة استهدف منطقة مفتوحة بالقرب من راس العين، كما استهدف محيط مخيم رشيدية في منطقة صور بجنوب لبنان.

وفي السياق حذر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، أن أيّ إعتداء على لبنان سوف يجرّ على "إسرائيل" ويلات لا قدرة لها على إستيعابها، مشيرا الى أننا لا نسعى الى الحرب، والكلام الرسمي اللبناني الذي صدر بهذا المعنى هو موقفٌ جميل.

ورأى المرتضى، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، أن هذه اللغة لا تجدي نفعاً مع "إسرائيل" بل يمكن ان تجعلها تُسيء الفهم وتُخطىء التقدير.