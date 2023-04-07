الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية الصين: مسيرة تطوير العلاقات مع ايران شهدت نموا متسارعا

وزير خارجية الصين: مسيرة تطوير العلاقات مع ايران شهدت نموا متسارعا
الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

صرح وزير خارجية الصين تشين غانغ بان مسيرة العلاقات بين الصين والجمهورية الاسلامية الايرانية شهدت تسارعا عقب اجتماع رئيسي البلدين.

العالم - ايران

وقال وزير خارجية الصين خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في بكين الخميس: نحن على استعداد للمشاركة والتعاون في تطوير العلاقات الثنائية القائمة على أساس خارطة الطريق المعتمدة.

ووصف العلاقات الإيرانية الصينية بانها عميقة وقال: إن الصين تدعم وحدة أراضي إيران وتعارض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

كما رحب غانغ باستئناف العلاقات الرسمية بين إيران والسعودية وقال: إن هذه الاتفاقية تساعد على تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وترحب الصين بتطور العلاقات بين إيران ودول المنطقة وهذه التطورات الإيجابية تدل على أن العقوبات أحادية الجانب المفروضة على إيران لا طائل من ورائها.

وأكد وزير خارجية الصين على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالين الإقليمي والدولي بالتوازي مع تطور العلاقات الثنائية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل إلى بكين مساء الأربعاء للقاء نظيره السعودي فيصل بن فرحان، حيث جرت المحادثات بين الطرفين الخميس وفي ختامها وقعا بيانا مشتركا بحضور وزير الخارجية الصيني. وفي هذا البيان ، أكد وزيرا خارجية إيران والسعودية، على إعادة فتح سفارتي البلدين في الوقت المتفق عليه، واعلنا استعدادهما لإزالة العقبات التي تعترض سبيل توسيع التعاون.

روابط ذات صلة

السفير الايراني الجديد لدى الجزائر يقدم اوراق اعتماده للرئيس تبون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مراسلة العالم: الطيران الإسرائيلي يمطر غزة بالصواريخ

شاهد.. مراسل العالم يرصد القصف الاسرائيلي جنوب لبنان

زيدان للأسد: لا بد من رفع مستوى التعاون بين العراق وسوريا لـ'أقصى درجاته'

ايران تدعو لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي

وزير خارجية الصين: مسيرة تطوير العلاقات مع ايران شهدت نموا متسارعا

إعتقالات من سلوان ومستوطن يطلق الرصاص في الطور + فيديو