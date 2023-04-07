وزير خارجية الصين: مسيرة تطوير العلاقات مع ايران شهدت نموا متسارعا

العالم - ايران

وقال وزير خارجية الصين خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في بكين الخميس: نحن على استعداد للمشاركة والتعاون في تطوير العلاقات الثنائية القائمة على أساس خارطة الطريق المعتمدة.

ووصف العلاقات الإيرانية الصينية بانها عميقة وقال: إن الصين تدعم وحدة أراضي إيران وتعارض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.

كما رحب غانغ باستئناف العلاقات الرسمية بين إيران والسعودية وقال: إن هذه الاتفاقية تساعد على تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة وترحب الصين بتطور العلاقات بين إيران ودول المنطقة وهذه التطورات الإيجابية تدل على أن العقوبات أحادية الجانب المفروضة على إيران لا طائل من ورائها.

وأكد وزير خارجية الصين على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالين الإقليمي والدولي بالتوازي مع تطور العلاقات الثنائية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل إلى بكين مساء الأربعاء للقاء نظيره السعودي فيصل بن فرحان، حيث جرت المحادثات بين الطرفين الخميس وفي ختامها وقعا بيانا مشتركا بحضور وزير الخارجية الصيني. وفي هذا البيان ، أكد وزيرا خارجية إيران والسعودية، على إعادة فتح سفارتي البلدين في الوقت المتفق عليه، واعلنا استعدادهما لإزالة العقبات التي تعترض سبيل توسيع التعاون.