انتشار مكثف للجيش اللبناني على الحدود مع فلسطين المحتلة

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واوضحت الزميلة مريم على، ان ذلك جاء في وقت لا تزال فيه حالة من الترقب والحذر الشديدين تلف جانبي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة في القطاعين الاوسط والشرقي من جنوب لبنان، في اعقاب القصف الصاروخي والمدفعي الذي حصل فجر اليوم.

وشن كيان العدو الصهيوني، في ساعات فجر الأولى ، عدوانًا جويًا استهدف محيط القليلة ومخيم الرشيدية، في قضاء صور جنوبي لبنان عقب إطلاق 34 صاروخًا من لبنان ظهر أمس باتجاه مستوطنات الجليل الغربي.

وأفاد الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية أنَّ طائرات حربية صهيونية شنّت عند الساعة الرابعة من فجر اليوم الجمعة، غارتين إستهدفتا جسور الليمونة بالقرب من مفرق المعلية وسهل القليلة في خراج مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أنَّ منازل عدّة قريبة من المناطق المستهدفة تضررت بقصف الاحتلال الصهيوني، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بشريّة.

وبعد اطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على مستوطنات صهيونية نفذ الجيش اللبناني انتشاراً مكثفاً وواسعاً على الحدود مع فلسطين المحتلة، لتحديد موقع إطلاق الصواريخ.

وأعلن الجيش أنّه بتاريخ 6 نيسان، أُطلِق عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين في قضاء صور، باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. يقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات في المنطقة، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وبدوره فتح لبنان تحقيقاً بالتعاون مع اليونيفيل لمعرفة الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ.

وذكرت وزارة الخارجية اللبنانية، تعليقًا على حادثة إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، أنّ لبنان مستعدّ للتعاون مع اليونيفل، واتخاذ الإجراءات المناسبة لعودة الهدوء والاستقرار.

وحذرت من نيات "إسرائيل" التصعيدية، التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدة أنّ حرص لبنان على الهدوء والاستقرار، ويدعو المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" لوقف التصعيد.

وجاء البيان بعد اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

من جهته، أعلن نائب مدير مكتب «اليونيفيل» الإعلامي كانديس آرديل، أنّه «تمّ إطلاق عدّة صواريخ من جنوب لبنان باتجاه «إسرائيل»، بعد ظهر اليوم (أمس) وأَبلغ الجيش الإسرائيلي، «اليونيفيل» أنّه فعّل نظام القبّة الحديديّة الدّفاعي ردًّا على ذلك».

وأوضح في بيان، أنّ «رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام اللّواء أرولدو لازارو، على اتصال بالسّلطات على جانبَي الخط الأزرق»، مشدّدًا على أنّ «الوضع الحالي خطير للغاية، و»اليونيفيل» تحثّ على ضبط النّفس وتجنّب المزيد من التّصعيد.