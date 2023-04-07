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البرازيل تحذر الناتو بشأن التواجد قرب حدود روسيا

البرازيل تحذر الناتو بشأن التواجد قرب حدود روسيا
الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه لا يجوز لحلف الناتو التواجد بالقرب من حدود روسيا.

العالم - الأميركيتان

وأشار رئيس البرازيل إلى أن هذه القضية، يمكن أن تصبح أحد بنود محادثات السلام بشأن الوضع في أوكرانيا.

وأضاف خلال لقاء صحفي يوم أمس الخميس: "لا يجوز أن يملك حلف الناتو، إمكانية نشر قواته عند الحدود مع روسيا".

وشدد الرئيس البرازيلي على ضرورة قيام كل أطراف المواجهة، بتقديم تنازلات محددة.

وقال: "ربما لا يوجد حتى داعي لبحث موضوع القرم، لكن المسألة مع المناطق الأخرى يجب إعادة النظر فيها. في نفس الوقت لا يمكن لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أن يأمل بالحصول على كل ما يريد ويتمنى".

في وقت سابق، أكد الرئيس لولا دا سيلفا، على أن روسيا هي الضامن للسلام طويل الأمد في جميع أنحاء العالم.

وطرح رئيس البرازيل، مبادرة لوضع صيغة دولية جديدة لخلق فرصة للحوار بين موسكو وكييف، وشدد على استعداده، إذا لزم الأمر، للتوسط في مفاوضات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني.

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