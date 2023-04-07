تكبيرات في مساجد قطاع غزة تعم الشوارع ابتهاجا بعملية الأغوار البطولية

العالم - فلسطين

وجاء ذلك بعد أن قتلت إسرائيليتان وأصيب شخصان، في عملية إطلاق نار استهدفت مركبة إسرائيلية قرب مستوطنة "حمرا" في غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة،فيما انسحب المنفذون من المكان قبل تمشيط المنطقة من قبل قوات الاحتلال.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوع "عملية إطلاق نار تجاه سيارة على مفرق ‘حمرا‘ في غور الأردن"، وقال الاحتلال إن قواته تُمشّط المنطقة، في محاولة للعثور على المنفذين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن خلية تجاوزت عن المركبة الإسرائيلية وأطلقت نيرانا كثيفة صوبها على مفرق الحمراء ثم حصل حادث مع المركبة فقتلت إسرائيليتان وأصيبت ثالثة بجراح بالغة.

وبحسب التحقيقات الإسرائيلية الأولية للعملية فإن المنفذين هما مقاومان اشتركا في التنفيذ وتمكنا من الانسحاب من المنطقة بالتزامن مع عمليات تمشيط تقوم بها قوات الاحتلال.

وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى إصابة ثلاثة إسرائيليين بحالة حرجة قرب مستوطنة "حمرا" في منطقة غور الأردن.

وفي حين ذكرت التقارير الأولية أن الإصابات من جراء حادث طرق، أشارت تقارير إسرائيلية إلى فحص إمكانية تعرض المركبة التي أقلت المصابين لإطلاق نار في المنطقة.

وذكرت القناة 12 أن الشرطة تفحص شبهات بتنفيذ عملية إطلاق نار وعملية دهس في المكان، فيما تحدثت الطواقم الطبية عن حادث طرق بين مركبة خاصة وشاحنة.

وعلم أن "الحادث" وقع على شارع رقم 57 في الضفة الغربية المحتلة، وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عملية إطلاق نار نفذت من مركبة عابرة باتجاه المركبة المستهدفة، وقالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري عمليات للبحث عن المنفذين.

وأفادت الطواقم الطبية أن مركبة خاصة اصطدمت بشاحنة في المنطقة، في حين ذكرت أن الشرطة الإسرائيلية تشتبه بعملية إطلاق نار في أعقاب العثور على آثار إطلاق نار على المركبة.

وبدوره، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: عملية إطلاق النار بالأغوار هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى والعدوان على المعتكفين.