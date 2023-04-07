الفصائل الفلسطينية تبارك عملية الأغوار البطولية + فيديو

العالم - فلسطين

وفي حديث إذاعي، وجه حمادة "التحية لشبابنا الثائر ومقاومتنا الباسلة التي تصدت للعدوان الصهيوني على غزة بدفاعتها الجدية"، وقال إن "المقاومة متجذرة في قلوب أبناء شعبنا والمرابطين في المسجد الأقصى".

وأضاف أن "الأوفياء للأقصى يردون اليوم على عدوان الاحتلال على غزة والضفة والقدس بعملية بطولية في الأغوار".

وشدد على أن "عدوان الاحتلال على الأقصى لن يمر ،وقالتها المقاومة أن الأقصى خط أحمر وكل ما يقوم به الاحتلال عبث بصواعق التفجير".

وباركت الجبهة الديمقراطية هذه العملية البطولية: عملية الأغوار هي رد على العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وقطاع غزة.

كما قالت حركة المجاهدين الفلسطينية : إن عملية الأغوار عمل مقاوم يرسخ تشابك جبهات المواجهة في التصدي للعدوان الصهيوني والدفاع على الاقصى والمقدسات.

وأشادت لجان المقاومة، قائلة:إننا نبارك العملية في مفرق الحمراء في الأغوار الفلسطينية المحتلة ونعتبرها ردا فعليا وطبيعيا وعمليا على جرائم العدو الصهيوني وإرهابه المستمر بحق المسجد الأقصى المبارك.