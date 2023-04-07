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في مواجهات عنيفة.. إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال 4 بالخليل

في مواجهات عنيفة.. إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال 4 بالخليل
الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر، كما تم اعتقال أربعة آخرين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وقال شهود عيان "إن قواتا كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقتي "خلة العين والطربيقة" في بلدة بيت أمر، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الأسيرين المحررين علام يوسف زعاقيق، وفراس ابراهيم أبو ماريا بعد الاعتداء عليه بوحشية أمام عائلته".

وأضافوا أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وتلك القوات، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين (24 عاما) بالرصاص الحي في الحوض والفخذ الأيمن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخليل الحكومي، وصفت الإصابات ما بين المتوسطة والخطيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال أيضا مواطنين اثنين من بيت أمر، ومن بلدة يطا جنوب الخليل.

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في مواجهات عنيفة.. إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال 4 بالخليل

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