ابراهيم شريف.. سيرة ومسيرة

هذه الميزة التي يتمتع بها شريف جعلته شخصية بحرينية جامعة، فهو مشدود دائماً الى كيف تصرف شؤون الناس، وكيف تحل مشاكلهم الاسكانية، وكيف تكشف الفساد وتحاربه، فلقد ادرك شريف انه بدون الانخراط في الدفاع عن الناس فلا يمكن ان تملك مفتاح السياسة.

فكيف لا، اذا كانت السياسة مبنية على مصلحة الوطن وقوته.

ولد ابراهيم شريف 15 مايو/ ايار عام 1957 في مدينة المحرق، وتأسس فكره السياسي كما قال منذ طفولته، حين كان يقطن في احد الاحياء القريبة للمطار القديم في المحرق الذي كانت فيه قاعدة جوية بريطانية.

فكان في عمر السادسة عندما كان يخرج وزملائه بمعية امهاتهم الى البساتين الموجودة في قلاقل والسمايج والدير، وعند مرورهم قرب القاعدة البريطانية كانت حناجر الاطفال والنساء تصدح بشعار "يسقط يسقط الاستعمار".

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