اسلامي: شهدنا سلوكا معقدا من الغرب في العام الماضي

العالم - ايران

واضاف إسلامي قبل خطبة صلاة الجمعة في طهران: إن منظمة الطاقة الذرية واحدة من إنجازات الثورة الإسلامية والتي استطاعت أن تضع البلاد في طريق النمو والتقدم بما يتماشى مع الازدهار العلمي والتكنولوجي الذي نشهده في البلاد.

وتابع قائلا: فرض الغربيون عقوبات على البلاد تحت ذرائع واهية واتهامات كاذبة حول الأسلحة النووية ووصلت الضغوط إلتي مارسها على ايران الى ذروتها في العام الماضي.

واضاف رئيس نتظمة الطاقة الذرية: أننا سجلنا أكثر من 159 إنجازًا علميًا وتكنولوجيًا وصناعيًا، حتى نتمكن من توسيع نطاق أنشطتنا لخدمة أبناء شعبنا.

وقال إسلامي في إشارة إلى تأكيد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية من الطاقة النووية لتزويد البلاد بالوقود: بالنظر إلى التغيرات التي حدثت في الظروف المناخية والالتزام العالمي بالقضاء على الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حددت منظمة الطاقة الذرية أهدافًا لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية لى قدم وساق في جدول أعمالها.

وأکد: وقد بدأ مشروع إنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء في المناطق الساحلية كما توجد أماكن إنشاء محطات الطاقة هذه وسيستمر هذا البرنامج وفقًا للجدول الزمني.