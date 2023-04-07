الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
١٢:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

منه انواع الضغوط الاقتصادية والنفسية..

اسلامي: شهدنا سلوكا معقدا من الغرب في العام الماضي

اسلامي: شهدنا سلوكا معقدا من الغرب في العام الماضي
الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد اسلامي"، باننا شهدنا سلوكا معقدا من الغرب في العام الايراني الماضي (في 20 مارس 2023) حيث لجأ الغرب الى ممارسة انواع الضغوط الاقتصادية والنفسية ضد الجمهورية الاسلامية.

العالم - ايران

واضاف إسلامي قبل خطبة صلاة الجمعة في طهران: إن منظمة الطاقة الذرية واحدة من إنجازات الثورة الإسلامية والتي استطاعت أن تضع البلاد في طريق النمو والتقدم بما يتماشى مع الازدهار العلمي والتكنولوجي الذي نشهده في البلاد.

وتابع قائلا: فرض الغربيون عقوبات على البلاد تحت ذرائع واهية واتهامات كاذبة حول الأسلحة النووية ووصلت الضغوط إلتي مارسها على ايران الى ذروتها في العام الماضي.

واضاف رئيس نتظمة الطاقة الذرية: أننا سجلنا أكثر من 159 إنجازًا علميًا وتكنولوجيًا وصناعيًا، حتى نتمكن من توسيع نطاق أنشطتنا لخدمة أبناء شعبنا.

وقال إسلامي في إشارة إلى تأكيد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة زيادة الطاقة الإنتاجية من الطاقة النووية لتزويد البلاد بالوقود: بالنظر إلى التغيرات التي حدثت في الظروف المناخية والالتزام العالمي بالقضاء على الغازات المسببة للاحتباس الحراري، حددت منظمة الطاقة الذرية أهدافًا لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية لى قدم وساق في جدول أعمالها.

وأکد: وقد بدأ مشروع إنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء في المناطق الساحلية كما توجد أماكن إنشاء محطات الطاقة هذه وسيستمر هذا البرنامج وفقًا للجدول الزمني.

روابط ذات صلة

السيد رئيسي: على مسلمي العالم أن يظهروا في يوم القدس وقوفهم ضد الاحتلال والظالمين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خطيب جمعة طهران: اميركا حاليا أضعف مما كانت في السابق

منه انواع الضغوط الاقتصادية والنفسية.. اسلامي: شهدنا سلوكا معقدا من الغرب في العام الماضي

الصومال.. الجيش يعلن استعادة مدينة جلعد من حركة الشباب

الأسبوع المقبل ... وفد سعودي عماني يعتزم السفر إلى صنعاء للتوصل إلى اتفاق وقف نار دائم

مصادر يمنية: الرياض أبلغت 'مجلس القيادة الرئاسي' بقرارها إنهاء الحرب

بالفيديو.. آخر مستجدات عملية إطلاق النار قرب حاجز الحمرا في الأغوار