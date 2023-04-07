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بالفيديو.. وقفة احتجاجية لرفض عودة الإرهاب في جرف النصر

الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

نظمت وقفة احتجاجية اقيمت بدعوة شيوخ ووجهاء محافظة بابل لرفض عودة الإرهاب في جرف النصر رداً على تصريحات خميس الخنجر الاخيرة.

العالم- العراق

وقال عميد السادة الطالقان في محافظة بابل، السيد محمد الطالقاني، إن "المطالبة والدعوات البغيضة من بعض السياسيين بشأن عودة عوائل الارهابين ستواجه برفض شعبي واسع وستواجه عوائل الشهداء في شمال بابل والمناطق المحيطة بجرف النصر تلك المطالبات برد حاسم وبكل الوسائل"، مؤكداً أن "أهالي شمال بابل ومنهم أهالي جرف النصر يرفضون عودة العوائل الإرهابية الى الجرف ولأي سبب كان".

من جانبه أكد شيخ عشيرة الرواجح في بابل، الشيخ حسين ميرزا الراجحي، أن "جرف النصر تعيش حاليا بحالة من الاستقرار والهدوء والتعايش من خلال الانسجام والتنسيق العالي بين القوات الأمنية والحشد الشعبي والعوائل العائدة للمنطقة"، مشيراً الى أن "اهالي بابل يشجبون تصريحات خميس الخنجر بشأن الصلاة وعودة الإرهابيين في جرف النصر لتهديدهم الوضع الامني المستقر في المحافظة".

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