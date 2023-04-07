الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
٠١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بوتين يبحث الوضع بإقليم قره باغ مع رئيس وزراء أرمينيا

بوتين يبحث الوضع بإقليم قره باغ مع رئيس وزراء أرمينيا
الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الوضع في إقليم قره باغ الأذربيجاني.

العالم - روسيا

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الروسية "الكرملين" الجمعة.

وناقش الجانبان خلال الاتصال مختلف جوانب الوضع في إقليم قره باغ الأذربيجاني الذي كان محتلا من أرمينيا حتى العام 2020.

كما جرى التأكيد على أهمية تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا لضمان الأمن والاستقرار على الحدود الأذربيجانية الأرمينية، وإعادة إقامة الروابط الاقتصادية والنقل في جنوب القوقاز، وإعداد اتفاقية سلام بين باكو ويريفان.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين روسيا وأرمينيا.

روابط ذات صلة

لافروف يدعو إلى فتح ممر لاتشين في قره باغ

رئيس وزراء أرمينيا: مستعدون لتقديم المساعدة إلى سورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ابراهيم شريف.. سيرة ومسيرة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 07-04-2023

رئيس الإمارات يبعث رسالة خطية إلى أمير الكويت

ايران تعتزم انشاء مفاعلات نووية عديدة لانتاج الكهرباء

البحرين.. شرطة سترة تستدعي الناشط 'علي مهنا' بسبب زيارته قبور الشهداء!

بوتين يبحث الوضع بإقليم قره باغ مع رئيس وزراء أرمينيا