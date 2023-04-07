بوتين يبحث الوضع بإقليم قره باغ مع رئيس وزراء أرمينيا

العالم - روسيا

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الروسية "الكرملين" الجمعة.

وناقش الجانبان خلال الاتصال مختلف جوانب الوضع في إقليم قره باغ الأذربيجاني الذي كان محتلا من أرمينيا حتى العام 2020.

كما جرى التأكيد على أهمية تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا لضمان الأمن والاستقرار على الحدود الأذربيجانية الأرمينية، وإعادة إقامة الروابط الاقتصادية والنقل في جنوب القوقاز، وإعداد اتفاقية سلام بين باكو ويريفان.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين روسيا وأرمينيا.