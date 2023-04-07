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لافروف يعلن عن تحضيرات لاجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران

لافروف يعلن عن تحضيرات لاجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران
الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا، منوها إلى أن الأطراف تعمل على تحديد المواعيد المناسبة.

العالم - ايران

وقال لافروف خلال مؤتمر مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه يجري التحضير لاجتماع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا، والاتفاق على المواعيد المناسبة، وبدء عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

وقال: لا يمكن معالجة جميع القضايا في جلسة واحدة، نحن بحاجة إلى اجراء اتصالات وتعزيز الثقة وزيادة الشفافية وكذلك الاتفاق على كيفية إيجاد التوازن بين مصالح كل الاطراف المشاركة في هذه العملية".

وبدوره قال وزير الخارجية التركي: "قمنا بتقييم الوضع في سوريا، نشكر السيد لافروف ووزارة الخارجية الروسية على إعداد وعقد اجتماع لنواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا في موسكو، في 4 أبريل".

وتابع تشاووش أوغلو: "تأمل أنقرة أن تتسم عملية التسوية في سوريا بالشفافية كما كانت سابقا.

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لافروف يعلن عن تحضيرات لاجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران

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