تونس..إحباط501 عملية هجرة غير شرعية و إنقاذ أكثر من 14 ألف مهاجر

العالم- تونس

يشار إلى أن غالبية المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خلال الربع الأول من العام الجاري، واعتقال 63 شخصاً تورطوا في التوسط في عمليات هجرة غير قانونية.

ووفق موقع "العربي الجديد" أعلنت الصفحة الرسمية للحرس أن وحداتها العائمة التابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني تمكنت من إحباط 388 محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة في المنطقة البحرية بصفاقس والمهدية من مجموع الـ 501 محاولة التي جرى إحباطها.

وذكر المصدر نفسه أن 13138 من مجموع المجتازين الذين ضبطوا هم من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون.

وتمثل سواحل منطقتي صفاقس والمهدية نقطة الانطلاق الأساسية للمهاجرين، وتتركز غالبية محاولات الهجرة في المنطقة منتفعة من وجود أكبر أسطول بحري في البلاد في هاتين المحافظتين.

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، إن "عصابات دولية لتهريب البشر تنشط خارج تونس وتساعد الأشخاص على الهجرة بطريق غير قانونية بالتنسيق مع وسطاء محليين".

وأفاد بأن "مهربي البشر يحصلون على قسط من مبالغ رحلات الهجرة غير القانونية قبل دخول المهاجرين إلى تونس، على أن يسدد باقي المبلغ للوسطاء قبل انطلاق المراكب" .