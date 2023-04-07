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جيش الإحتلال يستدعي جنود الاحتياط خوفا من التصعيد في فلسطين المحتلة

جيش الإحتلال يستدعي جنود الاحتياط خوفا من التصعيد في فلسطين المحتلة
الجمعة ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة ، استدعاء جنود الاحتياط، مع التركيز على قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو.

العالم - الإحتلال

وقال جيش الاحتلال إنه استدعى العشرات من ضباط الاحتياط من القوات الخاصة الإسرائيلية.

وجاء ذلك على إثر مقتل 3 إسرائيليات، في وقت سابق اليوم الجمعة، في عملية اطلاق النار البطولية على سيارة في أثناء سيرها بالضفة الغربية المحتلة، وسط حالة تأهب قصوى في القدس، بعد يوم من اندلاع أنتهاكات شرسة للصهيون على الحدود مع لبنان وقطاع غزة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن جنوده وصلوا إلى موقع تصادم بين مركبات إسرائيلية وفلسطينية، بالقرب من مستوطنة الحمرا اليهودية، وشاهدوا سيارة داخلها 3 مستوطنات إسرائيليات، وأطلقوا النار عليها.

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جيش الإحتلال يستدعي جنود الاحتياط خوفا من التصعيد في فلسطين المحتلة

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