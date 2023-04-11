مسؤول في المجلس الرئاسي: عملية تبادل الأسرى مع صنعاء تبدأ الخميس

العالم - خاص بالعالم

وفي الوقت الذي تحاول فيه الرياض ترميم الثقة وترسيخ هدنة لمدة ستة أشهر مع صنعاء إلا أن الأخيرة لا تزال ترى الحديث عن سلام شامل ومستدام في اليمن سابقا لأوانه.

فرغم وجود تحولات إقليمية تمهد للدخول في التفاوض على السلام في اليمن، إلا أن الحوار بين الوفد السعودي والمسؤولين اليمنيين لم يبرح الملف الإنساني، وفي مقدمها الرواتب التي ظل قطعها أحد أسلحة تحالف العدوان لتدمير الدولة اليمنية ومعاقبة الشعب اليمني، حسبما أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، الذي كشف ايضا ان صنعاء مستعدة لكل الخيارات، بما فيها السلام او الحرب.

طرح الملف الإنساني في الفترة الراهنة دون سواه من الملفات الاستراتيجية والأمنية، لا يقلل من أهمية الاختراق المباشر الذي حصل بين الرياض وصنعاء، وهو ما أكده نائب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسفي الذي اشار الى إن الملف الإنساني هو المدخل العملي لحل القضية اليمنية



وفي أولى الخطوات الانسانية التي يبدو انها وجدت طريقها لتترجم عمليا على الارض أعلن مسؤول فيما يسمى المجلس الرئاسي المدعوم من السعودية أن عملية تبادل الأسرى المتفق عليها مع صنعاء ستبدأ الخميس وتستمر لثلاثة أيام، على أن تشمل رحلات جوية بين العاصمة صنعاء وعدن ومناطق أخرى في اليمن إضافة إلى الرياض.

ويبدو أن هذه الخطوة هي استكمال للإتفاق الذي تم التوصل إليه بين وفدي صنعاء والمجلس الشهر الفائت، خلال مفاوضات في برن، والذي بموجبه سيتم تبادل قرابة تسعمئة أسيرا من الطرفين اضافة الى اسرى سعوديين وسودانيين.

وفي ظل هذه التحركات الحالية التي يبدو أنها الأكثر جدية من سابقاتها رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، بالمحادثات الجارية بين الرياض وصنعاء، قائلا إن ما يحدث حاليا هو أقرب مراحل اليمن إلى السلام.

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