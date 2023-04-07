إصابة 7 أشخاص بهجوم في 'تل أبيب'.. اثنان منهم بحالة حرجة

العالم - الإحتلال

وكانت قد أفادت القناة 14 الإسرائيلية، عن سقوط إصابات خطيرة في عملية دهس وإطلاق نار في تل أبيب.

بدورها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "العملية في تل أبيب وقعت في منطقتين مختلفتين".

من جهته، رأى الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانـوع، أن "عملية تل أبيب وسبقها الأغوار تدلل على قدرة المقاومة على ضرب الاحتلال وأن سيف القدس لا يزال مشرعاً في كل مكان، وهي رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق الأقصى والمعتكفين".

وكان قد أفاد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق من اليوم، بـ"وقوع حادث طرق بين سيّارتين إسرائيليّة وفلسطينيّة عند مفرق الحمرا بغور الأردن"، مشيرًا إلى أنّ "قوّات الجيش الّتي وصلت إلى المكان، رصدت عيارات ناريّة على السّيّارة الإسرائيليّة، والحديث عن عمليّة أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة ثالثة بجراح".