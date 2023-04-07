مقتل مستوطن على الاقل واصابات خطيرة في عملية تل أبيب

العالم - فلسطین

وبحسب مصادر صهيونية، فقد قتل مستوطن وأصيب 7 آخرين، بينهم إصابتان وصفت بالخطيرة جراء عملية دهس وإطلاق نار في أكثر من مكان في "تل ابيب".

وفي التفاصيل الأولية للعملية، أوضحت مصادر صهيونية، بأن مقاوماً دهس مجموعة كبيرة من المستوطنين على شاطئ "تل ابيب- يافا"، وترجل وأجهز على المصابين.

وقالت شرطة الاحتلال إن سيارة صدمت عددا من الأشخاص في "تل أبيب" ثم انقلبت ، وزعم إعلام العدو ان منفذ العملية المزدوجة في تل أبيب قد استشهد.

وتعليقا على هذه العملية البطولية قالت لجان المقاومة الشعبية ان عملية تل أبيب صفعة قوية للأمن "الإسرائيلي" وتأكيد على ان الثأر للأقصى لم ولن ينتهي.