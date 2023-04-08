جبهة العمل الاسلامي: دخلنا في المراحل الحاسمة للنصر المرتقب

العالم-لبنان



وقالت: "لقد أثبت المقاومون الأبطال للعالم أجمع قدسية القدس والمسجد الاقصى المبارك ومكانتهما العقائدية والإيمانية عند المسلمين، وكذلك كرامة المصلين والمعتكفين والمرابطين الذين يتصدون بصدورهم العارية لمحاولات سلطات الاحتلال وقطعان مستوطنيهم اقتحام المسجد الاقصى المبارك".



ولفتت الى "تحقيق وحدة ساحات والتئام وبنيان مرصوص لدى محور المقاومة في المنطقة، في وقت يعم الانقسام والتوتر والاتهام المضاد للمشهد الداخلي الصهيوني الذي حاول يائسا من خلال غاراته على الجنوب اللبناني وقطاع غزة حفظ ماء وجهه الأسود إلا أن محاولته باءت بالفشل والعجز عن خوض حرب خاسرة سلفا في مقابل جهوزية واستعداد تام لدى محور المقاومة".