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المخيمات الفلسطينية بالأردن تستنكر عدوان الاحتلال على الأقصى

المخيمات الفلسطينية بالأردن تستنكر عدوان الاحتلال على الأقصى
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

إستنكرت لجان الخدمات والفعاليات الشعبية بالمخيمات الفلسطينية في الأردن، اليوم السبت، الأعمال الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، خاصة اقتحام المسجد الأقصى وقمع المعتكفين.

العالم - فلسطين

وقالت الجان في بيان صدر عن 13 مخيمًا: إنها تتابع الجرائم البربرية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين والاعتداء على الآمنين في المسجد الأقصى والمنازل والمدن والقرى وتدمير الممتلكات والتي تطورت بشكل سافر في شهر رمضان الفضيل باقتحام المسجد الأقصى والتنكيل بجموع المصلين والمعتكفين والمرابطين.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، منبهة إلى إصرار هذه الحكومة على تنفيذ مخططاتها بتهويد المدينة المقدسة وصولا إلى إقامة الدولة اليهودية المزعومة.

ومنذ بداية شهر رمضان، يشهد المسجد الأقصى اعتداءات متصاعدة من قوات الاحتلال والمستوطنين، بلغت ذروتها عشية ما يسمى عيد الفصح اليهودي (بدأ الأربعاء) باقتحام المسجد وإفراغ ساحاته، واقتحام المصلى القبلي وإطلاق الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز والصوت داخله، وإحداث خراب وتلفيات به، والاعتداء الوحشي على المعتكفين وإخراجهم بالقوة واعتقال 440 منهم.

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