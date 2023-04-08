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المركزي الايراني: سنستخدم كافة الادوات المتاحة لكبح التضخم

المركزي الايراني: سنستخدم كافة الادوات المتاحة لكبح التضخم
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد محافظ البنك المركزي الايراني أن البنك سيستخدم كافة الادوات المتاحة لـ "كبح التضخم وتنمية الانتاج" الشعار المطلق على السنة الايرانية الجديدة (بدأت 21 مارس/آذار 2023).

العالم - ايران

وشدد "محمد رضا فرزين" في اجتماع المجلس الفقهي التابع للبنك اليوم السبت لتحقيق شعار السنة، على ضرورة الانضباط المالي للحكومة والسيطرة على زيادة السحوبات من البنك، التوجيه الهادف للسيولة نحو الاسواق المنتجة، التمويل غير التضخمي للانتاج بدون الضغط على المصارف وتبنى السياسة الخارجية المناسبة.

وأشار محافظ البنك لضرورة تنفيذ الاتحادات النقدية مع الدول الاخرى، مبينا أن البنك يستهدف زيادة التبادل التجاري عبر العملات الوطنية وتوسيع نطاق الاتحادات النقدية مع دول المنطقة ومنها أعضاء اتحاد آسيا للمقاصة(ACU) الذي يضم حاليا 9 اعضاء.

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