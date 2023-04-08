المركزي الايراني: سنستخدم كافة الادوات المتاحة لكبح التضخم

العالم - ايران

وشدد "محمد رضا فرزين" في اجتماع المجلس الفقهي التابع للبنك اليوم السبت لتحقيق شعار السنة، على ضرورة الانضباط المالي للحكومة والسيطرة على زيادة السحوبات من البنك، التوجيه الهادف للسيولة نحو الاسواق المنتجة، التمويل غير التضخمي للانتاج بدون الضغط على المصارف وتبنى السياسة الخارجية المناسبة.

وأشار محافظ البنك لضرورة تنفيذ الاتحادات النقدية مع الدول الاخرى، مبينا أن البنك يستهدف زيادة التبادل التجاري عبر العملات الوطنية وتوسيع نطاق الاتحادات النقدية مع دول المنطقة ومنها أعضاء اتحاد آسيا للمقاصة(ACU) الذي يضم حاليا 9 اعضاء.