أنباء وتسريبات عن اتفاق لانهاء الحرب ورفع الحصار بشكل كامل

العالم – المشهد اليمني

هذا وتحدثت مصادر اعلامية عن وجود تفاهمات بين السعودية وحكومة صنعاء على تمديد الهدنة لمدة ستة اشهر وايقاف الحرب ورفع الحصار وخروج القوات الاجنبية من اليمن والانتقال الى عملية سياسية بين الاطراف اليمنية.

هذا بينما اكد محمد عبدالسلام رئيس الوفد اليمني اثناء عودته الى صنعاء مطالب بلاده المتمثلة بوقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل، وصرف المرتبات من إيرادات النفط والغاز، ويضاف إلى هذه المطالب خروج القوات الأجنبية من اليمن والتعويضات وإعادة الإعمار.

كما لفت محمد عبدالسلام إلى أن حكومة صنعاء ستعمل على متابعة ملف الأسرى حتى لا تتم عرقلته كما حصل مؤخرا مشيرا الى ان هناك وعودا بإتمام العملية في شهر رمضان.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول أفاق السلام في اليمن؟ وهل بالفعل اقتربت ساعة السلام وايقاف الحرب والعدوان؟ وماهي بنود هذا الاتفاق وماهي فرص نجاحها؟ وهل بالفعل اصبح الاتفاق متوفرا وما هي ابرز بنوده؟ وماذا يبحث الوفد السعودي والعماني في صنعاء؟ وماذا يعني وصول وفد سعودي الى صنعاء؟

كما يبحث البرنامج في هل فعلا نستطيع ان نقول ان الحرب انتهت في اليمن؟ ماهي مكونات هذه الاتفاق وهل التسريات حول ستة اشهر هدنة وفترة انتقالية لمدة عامين صحيية؟ وهل هناك بنود خاصة لهذا الاتفاق ومتى سيتم توقيعة؟

ضيوف البرنامج:

- عبد الحميد الحنش عضو الفريق الوطني المفاوض

- الاعلامي اليمني اسماعيل المحاقري من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...