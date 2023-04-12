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البرلمان التونسي الجديد يبدأ جلسات المصادقة على النظام الداخلي

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

قرار منع وسائل الإعلام الخاصة و الأجنبية من دخول مقر البرلمان لتغطية اشغاله لم يصمد طويلا، فتح الباب أمام الصحفيين لمواكبة جلسات المصادقة على النظام الداخلي الجديد.

العالم - خاص بالعالم

لكن مع الزامهم بأماكن محددة مسبقا تحول بينهم وبين التواصل المباشر مع النواب أمام قاعة الجلسات العامة.

تسع واربعون فصلا بالنظام الداخلي الجديد الجاري نقاشه بالجلسة العامة تضبط فصوله طبيعة العمل النيابي وهيكلته وتوضح ظروف آداء النواب لعملهم وعلاقة البرلمان بمختلف مؤسسات الدولة.

التعديلات المقترحة على النظام الداخلي بلغت 150 تعديلا، حيث اعتبر نواب ان بعض الفصول غير دستورية مع وجود أخطاء في صياغة بعض الفصول حسب قولهم.

ما يجري داخل البرلمان يعكس ضبابية الوضع العام في تونس.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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