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صواريخ جديدة من سوريا على مواقع صهيونية بالجولان

صواريخ جديدة من سوريا على مواقع صهيونية بالجولان
السبت ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعلن جيش الاحتلال الصهيوني فجر الاحد عن سقوط صواريخ جديدة على الجولان المحتل، انطلقت من سوريا، ليكون القصف الصاروخي الثاني خلال 24 ساعة.

العالم - فلسطین

واعلن الجيش الصهيوني رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان. وذكرت هيئة البث الصهيونية، أن الصواريخ التي أطلقت من سوريا وزعمت بأن 2 منها سقطا في منطقة مفتوحة بالجولان وسقط واحد على الحدود.

وبذلك تكون عملية الإطلاق هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة؛ حيث أطلق 3 صواريخ أخرى في وقت سابق السبت، وزعم الجيش الصهيوني سقوط أحدها في الجولان والثاني في سوريا والثالث في الأردن.

"لواء القدس" في سوريا يعلن مسؤوليته عن الصواريخ

وأعلن فصيل "لواء القدس" في سوريا، مسؤوليته عن استهداف مواقع للجيش الصهيوني في الجولان السوري.

وأكد أن "استهداف مواقع الاحتلال في الجولان يأتي ردا على الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وتوعد فصيل لواء القدس الكيان الصهيوني "برد حازم" من الجبهة الجنوبية في سوريا تجاه أي عدوان.

القصف الصهيوني

وفي ساعة مبكرة اليوم الأحد، زعم جيش الاحتلال الصهيوني استهداف مواقع إطلاق الصواريخ الثلاثة التي أطلقت باتجاه الجولان السوري المحتل بضربات جوية.

وقال الجيش الصهيوني على تويتر، "تقوم طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي بقصف منصات الإطلاق في سوريا التي أطلقت منها الصواريخ في وقت سابق من الليلة".

وقبل نحو ساعة من هذا الاعلام، أعلن الجيش الصهيوني قصف المدفعية الصهيونية مناطق في سوريا بزعم انها انطلقت منها الصواريخ تجاه الجولان.

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