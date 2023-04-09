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بالفيديو: "معراج 532" .. ايران تكشف عن مسيرة انتحارية جديدة

الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

كشفت القوات البرية في حرس الثورة الاسلامية عن مسيرة "معراج 532" الانتحارية القادرة على الطيران لمسافة 450 كيلومتر وعلى ارتفاع 12 ألف قدم ولمدة 3 ساعات متواصلة.

العالم - ايران

المسيرة الايرانية الجديدة قادرة على إصابة الأهداف بدقة عالية.

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