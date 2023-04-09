كماشة المقاومة تضيق الخناق على الصهاينة 

العالم - الخبر واعرابه

الخبر : اعلن جيش الاحتلال الصهيوني فجر الاحد عن سقوط صواريخ جديدة على الجولان المحتل، ليكون القصف الصاروخي الثاني خلال 24 ساعة.

الاعراب :

-أخيرا ، نشطت الجبهة الداخلية في سوريا أيضا، فبعد مجدو ومخيم الراشدية ، إطلاق الصواريخ من سوريا بعد فلسطين ولبنان باتجاه الاراضي المحتلة، حمل في طياته رسائل جديدة.

-أولا ، نطاق ردود الفعل على الكيان الصهيوني لن يقتصر على لبنان وفلسطين من الآن فصاعدا ، وثانيا ، أي عمل في سوريا سيقابل برد مماثل وهذا الرد ليس بالضرورة ان يكون من قبل السوريين. ثالثا، ان زمن اضرب واهرب في سوريا قد ولّى، ومن الان فصاعدا سيتم الرد على اي تحركات معادية . يشار الى ان "اسرائيل" كانت قد ادعت مرارا في وقت سابق إن هدفها في سوريا ليس سوريا، بل إيران، لكنها تلقت هذه المرة صواريخ من سوريا.

-الاجراءات المشتركة التي اتخذتها جبهة المقاومة ضد الصهاينة كبدتهم ثمنا باهظا، حيث انه ولاول مرة فاق عدد قتلى الصهاينة عدد شهداء المقاومة خلال الايام الاخيرة .

-وفي هذا البين لا يمكن مرور الكرام على اللقاء الذي جمع بين الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ووفد حماس برئاسة اسماعيل هنية، والذي تم خلاله استعراض التطورات في فلسطين المحتلة ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى ‏والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى التطورات السياسية في ‏الإقليم عموماً وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث ‏والتطورات.

_ يبدو ان كل ساحات فلسطين والأرض المباركة حولها باتت ساحات معركة اليوم، ردا على اعتداءات الصهاينة وانتهاكم حرمة المسجد الاقصى، فهل من مدّكر .