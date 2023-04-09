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تخبط صهيوني.. تصاعد المقاومة وسقوط "الردع" المزعوم

الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

انطلقت صواريخ فلسطينية من جنوب لبنان لتسقط على رؤوس المحتلين ردا على انتهاكات المسجد الأقصى، كما تزامن التصعيد الصهيوني مع عمليتين فدائيتين إحدها في تل أبيب وأخرى في الأغوار.

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تخبط صهيوني.. تصاعد المقاومة وسقوط "الردع" المزعوم

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