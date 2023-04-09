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أمير قطر يتلقى رسالة خطية من السيسي

أمير قطر يتلقى رسالة خطية من السيسي
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

العالم - قطر

تناولت الرسالة سبل دعم العلاقات بين مصر وقطر وتعزيز التعاون الثنائي بينهما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأحد.

ولفتت الوكالة إلى أن الرسالة نقلها سفير مصر لدى الدوحة كمال الدين الشربيني، وتسلمها الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي.

وقال أمير قطر، في تصريحات الشهر الماضي، إن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع القاهرة، مؤكدا زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر.

وشهدت العلاقات بين القاهرة والدوحة تطورا إيجابيا منذ أن وقعت الدولتان على اتفاقية العلا في السعودية في 2021، لتنهي الخلافات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة ثانية.

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