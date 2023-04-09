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غضب مواضع التواصل علی اعمال عنف ضد مسلمي الهند

الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

أثار احتفال هندوسي رددت فيه أغان عُدّت تحريضية ضد المسلمين، ردود فعل غاضبة ومنددة على منصات التواصل الاجتماعي.

العالم - أسيا

وأقيم الاحتفال الهندوسي بمناسبة مسيرة "رام نافامي" ونشر صحفيون ووسائل إعلامية هندية مقطع فيديو لاحتفال عشرات من الهندوس أمام مساجد للمسلمين وتدمير ممتلكاتها علاوة على هجمات على بيوت ومحال المسلمين التجارية.

وغرد خليفة الرواحي:"حسبنا الله ونعم الوكيل، ارهاب هندوسي ظالم ضد أقلية مسلمة، أين الحكومة والسلطات من هذا الإرهاب. أين منظمات حقوق الإنسان من هذا العدوان الغاشم على المسلمين الأبرياء".

وعلق امين القباطي:"مأساة المسلمين في الهند مستمرة، متى يحس المسلمون بمعاناة اخوتهم".

اما "مو" فقد غرد کاتباً:"بينما نحن نعيش رمضان بكل أمان وهدوء وأجواء إيمانية، إخواننا المسلمين يحاربون ويفتنون في دينهم وتهدم مساجدهم وينكّل بهم كما في الهند، وكما يعتدى على المصلين والمعتكفين في فلسطين، وكذلك في بقاع مختلفة.. وهنا يستحضر الإنسان نعمة العافية ونعمة الأمان وأن الطاعة ميسّرة له وبيئته تشجعه".

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