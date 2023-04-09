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قيادي في أنصارالله: السعودية ليست وسيطا بل طرف في الصراع

قيادي في أنصارالله: السعودية ليست وسيطا بل طرف في الصراع
الأحد ٠٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

علق عضو المكتب السياسي لجماعة أنصارالله في اليمن محمد البخيتي، على زيارة الوفدين السعودي واليمني لصنعاء.

العالم-اليمن

وقال البخيتي في تغريدة على "تويتر" مساء الأحد: "لا حاجة للبحث عن تفسيرات غير واقعية لتبرير المفاوضات ما بين صنعاء والرياض ويجب تسمية الأشياء بمسمياتها، فالسعودية ليست وسيطا وإنما طرفا في الصراع".

وأضاف أن صنعاء ليست مستعدة للتفاوض معها مرة ثانية من خلال رشاد العليمي الذي تم تعيينه من قبلها.

وتابع قائلا: "هذا لا يغني عن الحاجة لحوار يمني يمني دون أي تدخلات خارجية".

وأفاد البخيتي بأن صنعاء مفتوحة للجميع، مجددا الدعوة للمكونات السياسية للحوار من أجل بناء عملية سياسية تقوم على أساس التوازنات الداخلية وتحقق سيادة واستقلال اليمن وتضمن تحركه في سياق مصالح أمته العربية والإسلامية.

وكان البخيتي قد قال إنه "من السابق لأوانه الجزم بنجاح المفاوضات التي تجري في صنعاء، مضيفا أنه من الواضح أن أجواء السلام باتت تخيم على المنطقة مما يبعث على التفاؤل والأمل.

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