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الاحتلال بعترف بإصابة ضابط وجندي خلال اشتباكات مسلحة في نابلس

الاحتلال بعترف بإصابة ضابط وجندي خلال اشتباكات مسلحة في نابلس
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الإعلام العبري اليوم الاثنين ، عن إصابة ضابط وجندي خلال اشتباكات مع مقاومين في مدينة نابلس فجراً .

العالم - الاحتلال

وكانت قوات كبيرة اقتحمت فجراً، مدينة نابلس، واعتقلت الأسير المحرر عبد الرحمن عكوبة من منطقة الجبل الشمالي في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غربي المدينة، ودارت اشتباكات مسلحة ومواجهات استهدف خلالها مسلحون دوريات الاحتلال بالرصاص والقنابل محلية الصنع، ما تسبب بإعطاب إحدى الآليات العسكرية.

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن شابين أصيبا بشظايا الرصاص وتم تقديم العلاج الميداني لهما، كما سجلت حالة سقوط طفيفة، و10 إصابات بالاختناق.

ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين في الضفة ، وفقا لما أفاد به نادي الأسير .

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

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