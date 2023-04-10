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الهجرة غير الشرعية – الجزء الأول

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

هي الهجرة جزء لا يتجأ من محطات التاريخ البشري.

العالم - نوافذ

مهاجرون يلجأون الى أرض جديدة هربا من واقع مأزوم وسعيا لحياة أفضل. هربا من صراعات وحروب من تدهور اقتصادي واجتماعي.. من بطالة وفقر وخيبة أمل لكن أن يصل المرء الى مرحلة اختيار الخطر الشديد على البقاء في بلده فهذا يعني أن البقاء أشد خطرا، فالهجرة الشرعية تتطلب شروطا قد لا تكون متوافرة لطلابها لذا تأخذ هجرتهم منحا مخالفا من الانظمة والقوانين وما يرافقها من مخاطر قد تكون حياتهم ثمنا لها، فخلاصهم بات يرسم على عبور حدود تهريبا أو خشبات مركب يظنون انه طوق نجاتهم من الحياة التي يعيشونها، غالبا ما يكون مصير ركابها ابتلاع البحر لهم.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة حنان ضيا تطرق الى الهجرة غير الشرعية وتداعياتها في المستقبل.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. طلال عتريسي – باحث في القضايا الإقليمية والدولية

د. طارق عبود – باحث في العلاقات الدولية

إدريس احميد – ناشط ليبي

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