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مدمرة أمريكية تمر قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وبكين تتوعد بالرد

مدمرة أمريكية تمر قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وبكين تتوعد بالرد
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال المكتب الصحفي للأسطول السابع بالبحرية الأمريكية، إن المدمرة الأمريكية Milius مرت أمس الأحد قرب جزر نانشا (سبراتلي) المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

العالم - الأميرکيتان

وزعم المكتب الصحفي، في بيانه، إلى أن الهدف من هذا المرور، كان "لضمان حرية الملاحة" في المنطقة.

وذكر البيان، أن هذه المدمرة التي تحمل صواريخ موجهة، "ساعدت وفقا للقانون الدولي، في الدفاع عن حقوق وحريات الملاحة في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر سبراتلي".

وأضاف البيان: "وبعد إنجازها لعملية العبور، غادرت المدمرة ميليوس منطقة الخلاف الإقليمي، وواصلت تنفيذ عملياتها في بحر الصين الجنوبي".

ووفقا لطرح الجانب الأمريكي، "تحمل المطالبات غير القانونية والواسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي، في طياتها التهديد الجدي لحرية الملاحة والرحلات الجوية والتجارة الحرة، فضلا عن حرية الفرص الاقتصادية للدول الساحلية لبحر الصين الجنوبي".

في 24 مارس، مرت المدمرة الأمريكية Milius بالقرب من أرخبيل سيشا المتنازع عليه (جزر باراسيل) لنفس الغرض.

من جهته اعتبر ممثل وزارة الدفاع الصينية تان كي في دخول المدمرة الصاروخية الأمريكية في مياه بحر الصين الجنوبي، الذي تعتبره بكين ملكا لها تصرف استفزازي وقال إن الجيش الصيني مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة ردا على هذا التصرف.

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مدمرة أمريكية تمر قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وبكين تتوعد بالرد

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