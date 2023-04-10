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شاهد.. أجواء إحياء ليلة القدر الأولى في إيران

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

بالعبادة والتضرع الى الله عزوجل، أحيا الإيرانيون ليلة القدر الأولى في المساجد والمراقد المقدسة، متوسلين الى الباري تعالى بالدعاء لنيل المغفرة والرحمة، وليس في قلوبهم سوى الله، ولا على ألسنتهم إلا ذكره.

العالم - مراسلون

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد.. أجواء إحياء ليلة القدر الأولى في إيران

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