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غروندبرغ: اليمن أقرب ما يكون نحو تقدم حقيقي تجاه سلام دائم

غروندبرغ: اليمن أقرب ما يكون نحو تقدم حقيقي تجاه سلام دائم
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن المحادثات السعودية العمانية مع اليمنيين في صنعاء، "تجعل اليمن أقرب ما يكون نحو تقدم حقيقي تجاه سلام دائم"، منذ بدء الحرب.

العالم-اليمن

وقال غروندبرغ، في تصريح لوكالة "أسوشييتد برس"، في وقت متأخر أمس الأحد: "هذه لحظة يجب اغتنامها والبناء عليها، وفرصة حقيقية لبدء عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، لإنهاء الصراع بشكل مستدام".

وعقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان، أمس الأحد، مباحثات مع قيادات في انصارالله في صنعاء، تناولت سبل إحلال السلام في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء "سبأ" أن "رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي محمد المشاط، استقبل في صنعاء الوفدين العماني والسعودي، بحضور رئيس فريق المفاوضات محمد عبد السلام وقيادات أخرى".

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