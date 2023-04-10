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ايران: بدأنا بتنفيذ خطة زيارة الأربعين لهذا العام

ايران: بدأنا بتنفيذ خطة زيارة الأربعين لهذا العام
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس اللجنة المركزية لزيارة الاربعين في الجمهورية الاسلامية الايرانية سيد " مجيد ميرأحمدي " عن بدء تنفيذ خطة هذه الزيارة المليونية منذ بداية العام الايراني الجاري(بدأ في 21 اذار/ مارس 2023).

العالم - ايران

جاء ذلك في كلمته التي القاها صباح اليوم الاثنين في الاجتماع الـ 109 للجنة المركزية لزيارة الاربعين الذي عقد بحضور أعضاء هذه اللجنة ومحافظي مختلف المحافظات الايرانية والمعنيين بهذه الشعيرة الاسلامية، موضحا أن الجميع بدأوا أعمالهم لانجاح زيارة الاربعين واقامتها بشكل يليق بصاحب الذكرى (عليه السلام).

وتابع المسؤول قائلا: ان محافظي ايلام وكرمانشاه وخوزستان وكردستان وآذربايجان غربي حضروا الاجتماع الذين أكدوا بالاجماع ضرورة انجاح هذه المراسم المليونية، واشاروا الى المشاكل التي واجهها زوار العتبات المقدسة الايرانيون العام الماضي، وعدم تكرارها في المراسم المقبلة.

وشدد " مير أحمدي " على أن من المشاكل التي واجهها المسؤولون الايرانيون في العام الماضي كانت مشكلة الزوار الباكستانيين ورعايا الدول الاخرى، موضحا أن الحاضرين في الاجتماع ناقشوا هذه المشاكل وضرورة تسويتها.

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ايران: بدأنا بتنفيذ خطة زيارة الأربعين لهذا العام