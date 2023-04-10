الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

تداعيات الوثائق السرية للبنتاغون حول حرب أوكرانيا دعوة اوروبية للتقليل من هيمنة الدولار

تداعيات الوثائق السرية للبنتاغون حول حرب أوكرانيا دعوة اوروبية للتقليل من هيمنة الدولار
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة... فتح وزارة العدل الأمريكية تحقيقا لتحديد مصدر تسريب الوثائق السرية التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت بأنها تمس أمنها القومي وأمن حلفائها. 

وتعمل الادارة الامريكية على تقييم حجم المخاطر الناجمة عن التسريب، لاسيما تلك المتعلقة بالحرب الروسية في اوكرانيا.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه لا يجب أن تكون أوروبا تابعا للولايات المتحدة، وطرفا في الصراع بين واشنطن والصين حول تايوان.

كما دعا إلى إيجاد استقلالية استراتيجية أوروبية للعب دور الطرف الثالث بين القوى الكبرى.

في المقابل هدد السيناتور الاميركي ماركو روبيو بترك الأوروبيين وحيدين في مواجهة روسيا إذا لم يكونوا في طرف واشنطن بمواجهة الصين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

.

روابط ذات صلة

شاهد.. تسريب وثائق سرية تتعلق بالحرب في أوكرانيا.. فما علاقة واشنطن بها؟

واشنطن تحقق في تسريب وثائق عسكرية ’شديدة السرية’

ماكرون يدعو أوروبا لـ"الإستيقاظ" ورفض التبعية لأمريكا.. ماذا يجري؟!

قراء صحيفة فرنسية يسخرون من دعوة ماكرون الدورية ’للاستقلال الاستراتيجي’

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الآلاف من الأطباء يستعدون للإضراب في بريطانيا

لاعب كرة قدم تونسي يضرم النار في جسده

الاطار: الأسلحة الامريكية تسببت بمعظم إصابات السرطان في العراق

كيف تآكلت قوة الردع الاسرائيلية بعد صورايخ لبنان وغزة وسوريا؟

يوصف بأنه الاكبر في العالم الإسلامي.. تواصل فعاليات المعرض الدولي للقرآن الكريم في طهران

مستوطنون يقتحمون وسط مدينة الخليل و بلدة “يطا”