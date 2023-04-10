تداعيات الوثائق السرية للبنتاغون حول حرب أوكرانيا دعوة اوروبية للتقليل من هيمنة الدولار

وتعمل الادارة الامريكية على تقييم حجم المخاطر الناجمة عن التسريب، لاسيما تلك المتعلقة بالحرب الروسية في اوكرانيا.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول... تأكيد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه لا يجب أن تكون أوروبا تابعا للولايات المتحدة، وطرفا في الصراع بين واشنطن والصين حول تايوان.

كما دعا إلى إيجاد استقلالية استراتيجية أوروبية للعب دور الطرف الثالث بين القوى الكبرى.

في المقابل هدد السيناتور الاميركي ماركو روبيو بترك الأوروبيين وحيدين في مواجهة روسيا إذا لم يكونوا في طرف واشنطن بمواجهة الصين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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