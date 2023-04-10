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لاعب كرة قدم تونسي يضرم النار في جسده

لاعب كرة قدم تونسي يضرم النار في جسده
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام تونسية يوم الاثنين، بأن لاعب كرة قدم أضرم النار في نفسه.

العالم-تونس

وذكرت إذاعة "موزاييك" أن وحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، استقبلت لاعب كرة القدم نزار عويساوي الذي أصيب بحروق من الدرجة الثالثة بعد أن سكب البنزين على جسده ثم أضرم النار.

وقال المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور معمر الحاجي، إن المصاب بصدد تلقي الإسعافات الأولية في انتظار تحويله إلى مركز الحروق البليغة بولاية بن عروس.

يذكر أن العيساوي نشر فيديو على صفحته الرسمية "فيسبوك"، وثق فيها عملية محاولة الانتحار، مؤكدا أن سبب إضرام النار في جسده بعد اتهامه باطلا بقضية إرهابية إثر خلاف دار بينه وبين أحد باعة الموز.

وخلفت الحادثة حالة من الاحتقان والتوتر في صفوف أهالي مدينة حفوز مع تجمع أعداد غفيرة من المواطنين أمام المركز إثر إقدام العيساوي على محاولة الانتحار.

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