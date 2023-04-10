تواصل فعاليات المعرض الدولي للقرآن الكريم في طهران

العالم - خاص بالعالم

أكبر وأروع معرض قرآني في العالم الإسلامي.. هكذا تصفه طهران، هي النسخة الثلاثون للمعرض القرآني الدولي الذي فتح أبوابه في ليالي الشهر الفضيل أمام الشرائح المختلفة من الشعب الايراني.

وقالت احدى زائرات المعرض، لمراسلنا: هذه النسخة من المعرض كانت مختلفة ورائعة، هذا المعرض يضاعف الاجواء الروحانية للشهر الفضيل.

أجنحة متنوعة يشتمل عليها المعرض وفيها كل ما يخص كتاب الله وعترة أهل بيت نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه جناح خاص تحت عنوان مصحف الجمهورية الإسلامية الايرانية التابع لمكتب قائد الثورة الإسلامية في ايران.

وقال أحد المشاركين في المعرض: حصلنا على طريقة جديدة لكتابة المصحف الذي سمي اليوم بمصحف خفيف العلامة، يعني نحن حذفنا كثير من العلامات في صفحات القرآن الكريم، منها حذف علامة السكون ومنها حذف الحركات المرافقة للحروف المدية، وهذا خاص للشعب الايراني لأنه ينطبق على اللغة الفارسية.

لم يقتصر المعرض على مشاركة الايرانيين، فهنالك اجنحة لاحدى وعشرين دولة شاركت في هذه النسخة.

وقال وليد العامري، وهو مشارك من سلطنة عمان في هذا المعرض، لمراسلنا: حقيقة هذا المعرض هو حدث قرآني ليس على مستوى الشرق الاوسط وانما على مستوى العالم، واحيي الجمهورية الإسلامية الايرانية على مثل هذا الحدث القرآني ونتمنى من بقية الدول الإسلامية والاجنبية ان تحذو حذو هذه الدولة في إقامة المعارض القرآنية.

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