نتنياهو يعلق على وثائق البنتاغون المسربة

العالم-الاحتلال

وقال نتنياهو للصحفيين، يوم الاثنين: "أما بخصوص الأنباء عن توريدات الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، فأنا لا أعرف إلى أي شيء تستند تلك التقارير".

وتابع: "قررنا مساعدتهم في الشؤون الإنسانية ومنظومة الدفاع المدني "تسيفع آدوم"... لكن الحكومة السابقة أو حكومتي لم تتخذا أي قرارات بشأن الأسلحة الفتاكة".

وأضاف نتنياهو أنه لا يعرف كيف يمكن تسوية النزاع في أوكرانيا، وهل يوجد سبيل لتسويته على الإطلاق، لكنه أكد أنه "سيفعل كل ما بوسعه" في حال إيجاد هذا السبيل.

وجاء في تقرير لشبكة "سي إن إن" حول إحدى وثائق البنتاغون المسربة، أنها كانت تشير إلى أن الاحتلال قد ينظر في إمكانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة تحت الضغط الأمريكي أو في حال تدهور العلاقات مع روسيا.