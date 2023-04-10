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نتنياهو يعلق على وثائق البنتاغون المسربة

نتنياهو يعلق على وثائق البنتاغون المسربة
الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليقا على تسريب وثائق البنتاغون السرية حول أوكرانيا، أن حكومة الاحتلال لم تتخذ أي قرارات بتوريد الأسلحة لكييف.

العالم-الاحتلال

وقال نتنياهو للصحفيين، يوم الاثنين: "أما بخصوص الأنباء عن توريدات الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، فأنا لا أعرف إلى أي شيء تستند تلك التقارير".

وتابع: "قررنا مساعدتهم في الشؤون الإنسانية ومنظومة الدفاع المدني "تسيفع آدوم"... لكن الحكومة السابقة أو حكومتي لم تتخذا أي قرارات بشأن الأسلحة الفتاكة".

وأضاف نتنياهو أنه لا يعرف كيف يمكن تسوية النزاع في أوكرانيا، وهل يوجد سبيل لتسويته على الإطلاق، لكنه أكد أنه "سيفعل كل ما بوسعه" في حال إيجاد هذا السبيل.

وجاء في تقرير لشبكة "سي إن إن" حول إحدى وثائق البنتاغون المسربة، أنها كانت تشير إلى أن الاحتلال قد ينظر في إمكانية تزويد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة تحت الضغط الأمريكي أو في حال تدهور العلاقات مع روسيا.

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