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بايدن يخطط لخوض انتخابات 2024

بايدن يخطط لخوض انتخابات 2024
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن،إنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في الولايات المتحدة العام المقبل، دون أن يحدد موعدا رسميا لإعلان ذلك.

العالم - الأميركيتان

وذكر بايدن في مقابلة مع برنامج "توداي" على شبكة (إن.بي.سي) يوم أمس،قبل مسابقة "دحرجة البيض" في البيت الأبيض احتفالا بـ"عيد القيامة": "أعتزم الترشح... لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد".

وأضاف بايدن أنه يعتزم الترشح عن الحزب الديمقراطي في عام 2024 لكنه لم يعلن ذلك رسميا بعد. وقال بايدن ونائبته كاملا هاريس إنهما سيترشحان سويا.

ونقلت شبكة (إن.بي.سي) عن عدة مصادر لم تكشف عن هويتها قولها إنه من المقرر أن يتخذ كبار المستشارين في البيت الأبيض قرارات نهائية بشأن إطلاق حملة لإعادة انتخاب بايدن.

وقال مصدر مطلع للشبكة: "الجانب المتعلق باتخاذ القرار انتهى، لكنه (بايدن) مستاء من الضغط عليه لدفعه إلى إعلان ما قرره بالفعل".

في عام 2020، فاز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمكن بايدن ونائبته كاملا هاريس من الفوز على الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه مايك بنس في الانتخابات.

وما زالت مسألة ما إذا كان يتعين على بايدن الترشح في عام 2024 محل نقاش بين الديمقراطيين، فيما سيمثل ترشحه لفترة جديدة اختباراً بشأن ما إذا كان الناخبون مستعدين لمنح بايدن، وهو أكبر رؤساء أمريكا سناً على الإطلاق، أربع سنوات أخرى في المنصب.

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