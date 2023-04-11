'عرين الاسود' تتوعد المخططين أو المتآمرين على المقاومة بالمحاسبة والقصاص

العالم - فلسطين

وقالت المجموعة في بيان صحافي: "نوجه هذه الرسالة ونكررها للمرة الثانية للقاصي والدّاني، وافهموها جيداً وحللوها جيدا، العرين سيحاسب كل من خطط وكل من نفذ وكل من تآمر (...) وكل من أعطى معلومة، سواء أدت لاستشهاد مقاوم أو مجاهد أو قائد من العرين أو من غيره من الفصائل المقاومة".

وتابع البيان: "قلنا ونعيد ونذكر مرةً أخرى، واهمٌ من يظن أننا لا نعلم كل شيء، كل اسم، كل جهة شاركت مهما كان حجم مشاركتها في الجرائم التي وقعت بحق أبناء العرين وأبناء شعبنا، ولكن يبدو أنّ من نوجه له الرسائل لا يقرأ جيداً، ولا يقرأ بين السطور، لذلك وجب التنويه للمرة الأخيرة".

وياتي توعد "عرين الاسود" بعد يومين من استشهاد شاب في نابلس بعد اتهامه بالعمالة والتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والتسبب باغتيال عناصر وقادة المجموعة.

من جانب آخر، قالت المجموعة إنّ "مقاتليها البواسل والمقاومة في مدينة نابلس أوقعوا فجر أمس جنود المحتل بكمين محكم في منطقة مخيم العين بمدينة نابلس، وشكلوا حول القوة المقتحمة حزاماً ناريا كثيفا بالرصاص والعبوات الناسفة، أدّى هذا الهجوم لإصابات محققة في صفوف جنود العدو وآلياته، ولا يهمنا إطلاقاً ما يعلنه العدو".