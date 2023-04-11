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باتيلي: الرئاسي شريك أساسي بالخطة الأممية لتنظيم انتخابات ليبيا

باتيلي: الرئاسي شريك أساسي بالخطة الأممية لتنظيم انتخابات ليبيا
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، أمس الإثنين، إنّ المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات.

العالم- ليبيا

وجاءت تصريحات باتيلي خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في العاصمة طرابلس، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

وبحسب البيان، فقد "قدّم باتيلي للمنفي خلال اللقاء إحاطة كاملة حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، واستعراض ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، دون أن يتطرق البيان إلى مزيد من التفاصيل.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على دعم حكومته لجهود المبعوث الأممي في كافة المسارات للوصول إلى الانتخابات.

وجاءت تصريحات الدبيبة خلال استقباله، أمس الإثنين، باتيلي والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بحسب بيان لمنصة حكومتنا (تابعة للحكومة).

وأضاف البيان أنّ باتيلي قدم للدبيبة إحاطة حول زيارته لدولتي السودان وتشاد، ولقائه رئيسيهما ووزيري الدفاع لمناقشة خروج المقاتلين الأجانب وفق تنسيق دولي، ولقاء بنغازي (شرق) خلال اليومين الماضيين بشأن التنسيق الأمني، وزيارته لمدينة سبها (جنوب) ونتائج اجتماعاته فيها.

وذكر البيان أنّ باتيلي "أشاد باللقاء الذي عُقد خلال الأيام الماضية بحضور كافة عمداء ليبيا تحت رعاية الحكومة، الذي يُعتبر تأكيداً على وحدة ليبيا واستقرارها، حسب وصفه.

وخلال اللقاء "قدمت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إحاطة حول جهود وزارة الخارجية بشأن الملف التشادي والسوداني، والمصالحة بين الأطراف المتصارعة للبناء عليها ضمن جهود البعثة الأممية"، وفق المصدر نفسه.

المصدر : العربي الجديد

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