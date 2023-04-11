من هو محمد المهذبي سفير تونس الجديد في سوريا؟

العالم - سوريا

أدناه السيرة الذاتية واهم المناصب التي شغلها والمعلومات الشخصية الخاصة بالسفير التونسي الجديد في سوريا الذي شغل أعلى رتبة في السلك الدبلوماسي التونسي وأنجز مهام متعددة.

ولد محمد المهذبي عام 1965، وعُيّن منذ عام 2021 وزيراً مفوّضاً خارج الرتبة (أعلى رتبة في السلك الدبلوماسي التونسي).

وشغل المهذبي عام 2019 منصب مدير العلاقات مع أوروبا الشمالية والوسطى وروسيا والقوقاز في الإدارة العامة لأوروبا، ومنذ عام 2006 وحتى عام 2011 تبوأ قنصل الجمهورية التونسية بمونيخ في ألمانيا.

وعدّ المهذبي دراسات نظرية وعملية بما في ذلك بالإدارة المركزية وفي الخارج، وفي عام 1994 حصل على دبلوم “دبلوماسية التنمية” بالمؤسسة الألمانية للتنمية الدولية ببرلين.

درس المهذبي دبلوم في الدراسات المعمّقة في العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس، وحاز عام 1989 الإجازة في الفلسفة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

ولديه العديد من الترجمات، ونشر مجموعة من الكتب، ونشر كذلك مقالات تأليفاً وترجمةً في صحف ومجلات تونسية وعربية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد وجه في الثالث من نيسان/ابريل الحالي بالشروع في إجراءات تعيين سفير تونس بدمشق، اثر استقبال قيس سعيد بقصر قرطاج وزير الخارجية نبيل عمار، مؤكدا خلال اللقاء على "ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية، ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.