إيران تبرم مذكرات تعاون مع روسيا بقطاع الطيران

العالم - إيران

وأوضح "محمد محمدي بخش" اليوم الثلاثاء، والذي يزور موسكو لعقد اجتماعات مع وزير الطرق الروسي، أن من أهم محاور المباحثات تتعلق بزيادة الرحلات الجوية البينية وتطوير التعاون بمجال الملاحة والطيران، والتنسيق في متابعة الكوارث، كما أنه تم إبرام عقود ومذكرات تفاهم مع الجانب الروسي بمجال الإفادة من البنى التدريبية ومراكز الصيانة والتصليح وتوفير قطع الغيار.

وأشار أن من أهم انجازات الزيارة تتمثل باعتماد هيئة الطيران الروسية كافة المعايير وقطاع الصيانة والتصليح والتدريب ومكاتب التصميم وصناعة المنتجات المعتمدة في إيران، وصار بالإمكان مشاركة جميع المنتجات الإيرانية بمجال التصليح والصيانة واصلاح القطع مع الجانب الروسي ، وهذا سيفيد البلدين في ظروف الحظر.