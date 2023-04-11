7 سفراء إيرانيين جدد يلتقون بالرئيس رئيسي

العالم - إيران

ووجّه الرئيس رئيسي هؤلاء السفراء بأن يركزوا انطلاقا من قيم الثورة الإسلامية، على تبيين الطاقات الفريدة التي تنعم بها إيران في شتى المجالات الاقتصادية والعلمية والتقنية والصحية والعلاجية والسياحية.

والسفراء السبعة الجدد الذين التقوا اليوم السيدإبراهيم رئيسي، هم كالتالي :

علي رضا سالاريان السفير الإيراني لدى قبرص، رضا أميري مقدم السفير الإيراني لدى باكستان، حسين أكبري سفير إيران لدى سوريا، رضا عامري سفير الجمهورية الإسلامية لدى الامارات، رضا نظرآهاري سفير الجمهورية الإسلامية لدى نيوزيلندا، مجيد تفرشي خامنه السفير الإيراني لدى البرتغال، حسن عسكري السفير الإيراني لدى السنغال.

إلى ذلك قدم كل من هؤلاء السفراء تقريرا حول آخر المستجدات فيما يخص العلاقات الإيرانية مع الدول المستهدفة، مع تركيزهم على بذل الجهود من أجل تطوير مجالات التعاون الثنائي أكثر فأكثر.