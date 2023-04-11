انشاء محطة كهرباء 'زلتين' في ليبيا اثر اتفاق إئتلافي 'ليبي قطري مصري'

العالم - قطر

وبحسب ما ذكرت صحيفة "لوسيل" القطرية، اليوم الثلاثاء، ستكون المحطة بقدرة إنتاجية إجمالية 1044 ميغاواط، وبقيمة مليار و119 مليون يورو، وسينفذ المشروع بمدة 26 شهراً.

وشملت الاتفاقية بنود الأعمال الإضافية التي يتضمنها ربط المحطة بالشبكة العامة وتصريف الطاقة المنتجة منها، وخط الغاز اللازم لتغذية المحطة وبطول 32 كم.

وستستخدم توربينات غازية من صناعة "سيمنز" الألمانية، وما يتبعها من ضواغط ومحولات وقطع غيار.

ويأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية شركة "أورباكون" القطرية القابضة في التوسع الدولي، لكونها مصنفة 105 عالمياً والأولى عربياً وأفريقياً.