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البرلمان المصري يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

البرلمان المصري يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أدان مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى.

العالم - مصر

وقال رئيس مجلس النواب المصري، حنفي الجبالي، في بيان صدر اليوم، إن ما فعلته القوات الإسرائيلية في المسجد الأقصى يوم الخامس من أبريل/ نيسان الجاري في الأماكن المقدسة بمثابة "تعد صارخ على حرية العبادة التي كفلتها المواثيق الدولية كافة".

وأوضح الجبالي أن ما حدث من قبل القوات الإسرائيلية "تصعيد خطير وغير مقبول"، وتابع أن تلك الانتهاكات ينتج عنها المزيد من الاحتقان وتقويض جهود التهدئة التي تسعى لها كيانه.

وطالب رئيس مجلس النواب المصري المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لوضع حد لتلك الاعتداءات.

ومنذ بداية شهر رمضان، صعّدت الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها ضد الفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى ومحيطه.

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