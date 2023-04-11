الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-04-2023

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 11-04-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 11-04-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 11-04-2023

برلمان مصر يناقش تعديلات جديدة على قانون الجنسية

'إرهاب منظم بغطاء دولي'..'المعارضة البحرينية' تدين اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى

'سوناطراك' الجزائرية تعلن 6 استكشافات في مجال النفط والغاز

دول مجلس التعاون تدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

بالعشر الأواخر من شهر رمضان.. هكذا إتخذ نتنياهو قراره النهائي بشأن دخول المستوطنين المسجد الأقصى